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وزير العمل: مليون و792 ألف دينار لإنشاء فرع إنتاجي جديد في قضاء أذرح بمعان لتشغيل 400 أردني

وزير العمل: مليون و792 ألف دينار لإنشاء فرع إنتاجي جديد في قضاء أذرح بمعان لتشغيل 400 أردني
وزير العمل: مليون و792 ألف دينار لإنشاء فرع إنتاجي جديد في قضاء أذرح بمعان لتشغيل 400 أردني
 
الأحد، 21-06-2026 04:56 م

الوكيل الإخباري-   وقعت في وزارة العمل اليوم الأحد إتفاقية إنشاء فرع إنتاجي جديد "مصنع ألبسة" في منطقة المنشية في قضاء أذرح في محافظات معان لتشغيل 400 أردني.

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ووقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس بلدية الأشعري التابعة لها منطقة المنشية عبد الله الطورة والتي سيقام على أرضها الفرع الإنتاجي ومدير عام شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء إيريك يو هونج تانج وعضو مجلس إدارة الشركة الدكتور ابراهيم سيف ومديرها التنفيذي اريانا العوايشة.
وقال البكار إن إنشاء هذا الفرع الإنتاجي يزيد عدد الفروع الإنتاجية في محافظة معان والألوية والأقضية التابعة لها إلى 8 فروع إنتاجية ليرتفع عدد المشتغلين في هذه الفروع من أبناء المحافظة إلى نحو 1200 عامل وعاملة وبالتالي يرتفع عدد الفروع الإنتاجية في كافة محافظات المملكة إلى 39 فرع إنتاجي.


وأكد البكار أن التوسع في إنشاء الفروع الإنتاجية وهي عبارة عن مصانع في مختلف القطاعات جاء بتوجيهات ملكية سامية لزيادة فرص العمل لتشغيل الأردنيين في كافة المحافظات وألويتها وأقضيتها ولتوطين التنمية وتخفيف الأعباء المالية على المشتغلين من خلال إقامة هذه المشاريع بالقرب من أماكن سكنهم.
وبين الوزير أن المستثمر بموجب هذه الإتفاقية سيمنح دعم رأسمالي من الحكومة بقيمة مليون دينار ودعم تشغيلي بقيمة 792 ألف دينار لتشغيل 400 أردني وأردنية من أبناء قضاء أذرح في معان، مؤكدا أن الشريك الأساسي في إنشاء الفروع الإنتاجية والتوسع بها هو القطاع الخاص الذي تعمل الحكومة على تمكينه ليوفر مزيدا من فرص العمل للشباب الأردني.

 
 


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