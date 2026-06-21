وزير العمل: مليون و792 ألف دينار لإنشاء فرع إنتاجي جديد في قضاء أذرح بمعان لتشغيل 400 أردني

الوكيل الإخباري- وقعت في وزارة العمل اليوم الأحد إتفاقية إنشاء فرع إنتاجي جديد "مصنع ألبسة" في منطقة المنشية في قضاء أذرح في محافظات معان لتشغيل 400 أردني.

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ووقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس بلدية الأشعري التابعة لها منطقة المنشية عبد الله الطورة والتي سيقام على أرضها الفرع الإنتاجي ومدير عام شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء إيريك يو هونج تانج وعضو مجلس إدارة الشركة الدكتور ابراهيم سيف ومديرها التنفيذي اريانا العوايشة.

وقال البكار إن إنشاء هذا الفرع الإنتاجي يزيد عدد الفروع الإنتاجية في محافظة معان والألوية والأقضية التابعة لها إلى 8 فروع إنتاجية ليرتفع عدد المشتغلين في هذه الفروع من أبناء المحافظة إلى نحو 1200 عامل وعاملة وبالتالي يرتفع عدد الفروع الإنتاجية في كافة محافظات المملكة إلى 39 فرع إنتاجي.