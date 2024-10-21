وزير العمل: ندرس فتح استقدام العمالة الوافدة واجتماع حد الاجور قريباً
الإثنين، 21-10-2024
12:28 م
https://www.alwakeelnews.com/story/707121
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الوكيل الإخباري-
قال وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال زيارة إلى المفرق ان هناك توجها حكوميا لفتح باب استقدام العمالة الوافدة خلال الأسابيع المقبلة لبعض القطاعات المتضررة من إغلاق الاستقدام.
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وبين البكار انه سيتم قريبا اجتماع للجنة الثلاثة للحد الأدنى للاجور.
ويشار إلى أن آخر اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل في شهر شباط من العام الماضي، حيث قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 .