وزير العمل: ندرس فتح استقدام العمالة الوافدة واجتماع حد الاجور قريباً

الوكيل الإخباري- قال وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال زيارة إلى المفرق ان هناك توجها حكوميا لفتح باب استقدام العمالة الوافدة خلال الأسابيع المقبلة لبعض القطاعات المتضررة من إغلاق الاستقدام.

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وبين البكار انه سيتم قريبا اجتماع للجنة الثلاثة للحد الأدنى للاجور.