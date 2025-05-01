الخميس 2025-05-01 11:20 م
 

وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الخميس، 01-05-2025 10:57 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن نتائج الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستعلن قريبا.

وخلال حديثه  عبر التلفزيون الأردني، مساء الخميس، أكد البكار أن الحكومة تعمل على إشراك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في المشاريع المستدامة.

“نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا. ونستهدف تغطية المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي بتأمين صحي شامل”، وفق البكار.

وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات تنظيمية لتصاريح العمالة الوافدة، لافتا النظر إلى مليون و570 ألف عامل وافد في الأردن من 24 جنسية.

وأضاف أنه تم تسفير 3 آلاف عامل وافد وتصويب أوضاع 25 ألف مخالف، مشيرا إلى 41 ألف عامل وافد لا يزالون غير مجددين لتصاريح عملهم.

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وبين إن أغلب موافقات استقدام العمالة مشروطة بتشغيل الأردنيين، كاشفا في الوقت ذاته عن خطة للعامين المقبلين لتوفير فرص للعمالة المحلية في قطاعات متخصصة، من ضمنها إدخال المكننة إلى قطاع الزراعة.

وتحدث عن 48 ألف عقد وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، كما وفرت الفروع الإنتاجية 10 آلاف فرصة عمل.

وأعلن عن آلاف فرص العمل التي ستعرض الثلاثاء المقبل في يوم وظيفي يغطي جميع المحافظات.

وتوقع البكار الانتهاء من تأسيس مرصد العمل الأردني نهاية العام الحالي، الذي سيعطي مؤشرات حول سوق العمل واحتياجاته والوظائف المتوافرة والمهارات المطلوبة.

وذكر أنه سيتم افتتاح 4 أكاديميات تدريب مهني بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أكثر من 30 معهد تدريب مهني منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأعلن عن شراكات مع عدة دول لتوفير فرص عمل متخصصة للأردنيين، قائلا إنه سيتم إعادة النظر بمنصة تشغيل الأردنيين في قطر لتوفير 10 آلاف فرصة جديدة.

وتحدث عن شراكة مع السعودية لدراسة فرص العمل المتاحة للأردنيين، ووفد سيزور الكويت لذات الغاية، إضافة إلى دراسة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل الألمانية.

 
gnews

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