وزير العمل: نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا

الوكيل الإخباري- قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن نتائج الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستعلن قريبا.



وخلال حديثه عبر التلفزيون الأردني، مساء الخميس، أكد البكار أن الحكومة تعمل على إشراك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في المشاريع المستدامة.



“نستهدف أن يصبح التقاعد المبكر استثناءً وليس أساسيًّا. ونستهدف تغطية المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي بتأمين صحي شامل”، وفق البكار.



وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات تنظيمية لتصاريح العمالة الوافدة، لافتا النظر إلى مليون و570 ألف عامل وافد في الأردن من 24 جنسية.



وأضاف أنه تم تسفير 3 آلاف عامل وافد وتصويب أوضاع 25 ألف مخالف، مشيرا إلى 41 ألف عامل وافد لا يزالون غير مجددين لتصاريح عملهم.

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