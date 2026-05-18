وزير العمل: هدف الضمان ليس تحرير المخالفات للمنشآت

الوكيل الإخباري- افتتح وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، فرع ضمان شمال إربد، بعد استكمال تجهيزه لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات التأمينية للمنشآت والمؤمن عليهم.

وأكد البكار أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وتسريع إنجازها، مشيدا بجهود موظفي المؤسسة في خدمة المواطنين.



وأشاد بتطور الخدمات الإلكترونية في المؤسسة ضمن توجهات التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات والتخفيف على متلقي الخدمة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمؤمن عليهم والمنشآت.



وشدد على أهمية دور المركز الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي في تعزيز التواصل والانفتاح على متلقي الخدمة، ورفع مستوى الوعي بقانون الضمان الاجتماعي ومنافعه التأمينية للمشتركين والمتقاعدين.



وبيّن أن الهدف ليس تحرير المخالفات للمنشآت، وإنما تكثيف الجهود التوعوية بما يعزز الثقة بالمؤسسة ويعمّق المعرفة بمفاهيم الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل ما ستشهده المؤسسة خلال المرحلة المقبلة من تطورات تشريعية وخدماتية.



بدوره، قال مدير عام المؤسسة، الدكتور جادالله الخلايلة، إن افتتاح الفرع يأتي ضمن خطة المؤسسة للتوسع الجغرافي في محافظات المملكة لتحسين وصول الخدمات إلى المواطنين والمنشآت، مشيرًا إلى أن المؤسسة تواصل تطوير بيئة تقديم الخدمة ورفع كفاءتها بما ينسجم مع أفضل الممارسات المؤسسية.



وأكد الخلايلة التزام المؤسسة بتوفير بيئة مناسبة ومتكاملة للمراجعين، وتمكين الموظفين من تقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية، إلى جانب ترسيخ ثقافة خدمة العملاء وتحفيز العاملين على تطوير أدائهم بما يحقق رضا جمهور المؤسسة.



بدوره، أوضح مدير الفرع، محمد شطناوي، أن فرع شمال إربد يخدم 6367 منشأة، ويغطي أكثر من 53 ألف مؤمن عليه على رأس عملهم.