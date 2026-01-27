وزير العمل ونظيره السعودي يبحثان تسويق الكفاءات الأردنية

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول وعدد من مسؤولي وزارة الموارد البشرية السعودية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في القضايا المتعلقة بشؤون العمل.
وشدد الوزيران على استمرارية التواصل بين الجانبين لما فيه خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.
