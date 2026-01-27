الثلاثاء 2026-01-27 02:12 م

وزير العمل ونظيره السعودي يبحثان تسويق الكفاءات الأردنية

جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 27-01-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي سبل التنسيق بين الجانبين لتسويق الكفاءات الأردنية لدى القطاع الخاص السعودي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء بحضور السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول وعدد من مسؤولي وزارة الموارد البشرية السعودية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في القضايا المتعلقة بشؤون العمل.


وشدد الوزيران على استمرارية التواصل بين الجانبين لما فيه خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.

 
 


