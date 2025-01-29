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وزير العمل ونظيره القطري يبحثان إستقطاب مزيد من الكفاءات الأردنية للعمل في قطر

وزير العمل ونظيره القطري
وزير العمل ونظيره القطري
الأربعاء، 29-01-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار ونظيره وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري استقطاب مزيد من الكفاءات الأردنية للعمل في قطر التي جاءت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للاستفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل القطري، كما بحثا تذليل أي عقبات تواجه تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص القطري.

وجاء حديث الوزيرين خلال لقاء جمعهما على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل الذي يعُقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الوزيران على أن استمرار هذه اللقاءات الثنائية تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في توفير التدريب والتأهيل للشباب الأردني وتسويق الكفاءات الأردنية بالخارج لتأمين فرص عمل له، مشددين على ضرورة تعزيز اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في ملفات العمل.

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