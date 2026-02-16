وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري

وناقش الوزيران ملف التعاون في مجالات شؤون العمل وتبادل الخبرات بين البلدين، إضافة إلى بحث مزيد من الاستفادة من الكفاءات الأردنية المؤهلة للعمل في سوق العمل القطري.
وأكد الوزيران اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تجمع قطر والأردن وشعبيهما، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واستعرض الوزيران، سبل تبادل الخبرات في مجال تنظيم العمل المهني، وتفتيش العمل داخل المنشآت، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وصولًا إلى بيئة عمل آمنة للعاملين.
