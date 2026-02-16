وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل خالد البكار مع نظيره وزير العمل القطري علي بن صميخ المـري في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور السفير الاردني في قطر زيد مفلح اللوزي.

اضافة اعلان



وناقش الوزيران ملف التعاون في مجالات شؤون العمل وتبادل الخبرات بين البلدين، إضافة إلى بحث مزيد من الاستفادة من الكفاءات الأردنية المؤهلة للعمل في سوق العمل القطري.



وأكد الوزيران اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تجمع قطر والأردن وشعبيهما، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.