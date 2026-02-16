الإثنين 2026-02-16 06:13 م

وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الإثنين، 16-02-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العمل خالد البكار مع نظيره وزير العمل القطري علي بن صميخ المـري في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور السفير الاردني في قطر زيد مفلح اللوزي.

وناقش الوزيران ملف التعاون في مجالات شؤون العمل وتبادل الخبرات بين البلدين، إضافة إلى بحث مزيد من الاستفادة من الكفاءات الأردنية المؤهلة للعمل في سوق العمل القطري.


وأكد الوزيران اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تجمع قطر والأردن وشعبيهما، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


واستعرض الوزيران، سبل تبادل الخبرات في مجال تنظيم العمل المهني، وتفتيش العمل داخل المنشآت، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وصولًا إلى بيئة عمل آمنة للعاملين.

 
 


