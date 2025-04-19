وزير العمل يبحث مجالات التعاون في شؤون العمل مع نظرائه في مصر

الوكيل الإخباري- التقى وزير العمل خالد البكار، السبت في القاهرة، على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته 51 الذى تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 19 إلى 26 نيسان؛ عددا من نظرائه العرب.

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