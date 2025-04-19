وزير العمل يبحث مجالات التعاون في شؤون العمل مع نظرائه في مصر

ويشارك في المؤتمر وزراء عمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية وممثلي المنظمات العمالية من 21 دولة عضو في المنظمة.
ويشارك في المؤتمر وفد رسمي من الأردن برئاسة وزير العمل البكار ويضم الوفد رئيس لجنة في مجلس العين عيسى مراد، رئيس لجنة العمل في مجلس النواب معتز ابو رمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، رئيس جمعية البنوك ماهر المحروق، وعدد من الاعيان والنواب ورؤساء النقابات العمالية.
والتقى البكار وزير العمل المصري محمد عبد العزيز جبران ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري ووزيرة العمل الفلسطيني إيناس عطاري.
وبحث البكار خلال اللقاء الثلاثة اوجه التعاون المشترك مع بلدان الوزراء والأردن في مختلف مجالات شؤون العمل وتبادل الخبرات معهم خاصة في مجال التدريب المهني والتقني والسلامة والصحة المهنية.
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