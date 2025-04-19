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وزير العمل يبحث مجالات التعاون في شؤون العمل مع نظرائه في مصر

وزير العمل يعقد مباحثات مع نظيره المغربي على هامش مؤتمر العمل العربي
وزير العمل يعقد مباحثات مع نظيره المغربي على هامش مؤتمر العمل العربي
 
السبت، 19-04-2025 06:12 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير العمل خالد البكار، السبت في القاهرة، على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته 51 الذى تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 19 إلى 26 نيسان؛ عددا من نظرائه العرب.

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ويشارك في المؤتمر وزراء عمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية وممثلي المنظمات العمالية من 21 دولة عضو في المنظمة.

ويشارك في المؤتمر وفد رسمي من الأردن برئاسة وزير العمل البكار ويضم الوفد رئيس لجنة في مجلس العين عيسى مراد، رئيس لجنة العمل في مجلس النواب معتز ابو رمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، رئيس جمعية البنوك ماهر المحروق، وعدد من الاعيان والنواب ورؤساء النقابات العمالية.

والتقى البكار وزير العمل المصري محمد عبد العزيز جبران ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري ووزيرة العمل الفلسطيني إيناس عطاري.

وبحث البكار خلال اللقاء الثلاثة اوجه التعاون المشترك مع بلدان الوزراء والأردن في مختلف مجالات شؤون العمل وتبادل الخبرات معهم خاصة في مجال التدريب المهني والتقني والسلامة والصحة المهنية.

 
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