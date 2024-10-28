وزير العمل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار في مكتبه اليوم الإثنين مع المنسق المقيم للأمم المتحدة شيري ريتسا – اندرسون أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. اضافة اعلان





كما بحث اللقاء الذي حضره ممثلة مقيمة/ برنامج الامم المتحدة الانمائي رندة ابو الحسن، ممثل اليونيسيف في الأردن فيليب دواميل، منسق قطري وخبير اقليمي للتوظيف للبلدان العربية/ منظمة العمل الدولية امال موافي، ممثل قطري/ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماريا ستافروبولو، مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع محمد عثمان اكرم والممثل القطري/ هيئة الامم المتحدة للمرأة نيكولاس بورنيات بعض الملفات المتعلقة بشؤون العمل ومنها البرنامج الوطني للتشغيل وتمكين المرأة والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني.



وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار على أهمية الشراكة مع هيئات الأمم المتحدة المختلفة فيما يخص المشاريع المتعلقة بتحسين المهارات في سوق العمل من خلال تطوير مناهج وبرامج مؤسسة التدريب المهني.



وأضاف أن الوزارة على استعداد لتعزيز أوجه التعاون المشترك في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والارتقاء بجهود توفير فرص العمل اللائق المستجيب للنوع الاجتماعي.



وشدد على أهمية التعاون في الدراسة المستمرة لأثر البرامج الإنمائية والعمل على إعادة توجيهها بما يحقق النتائج المرجوة منها.



كما أكد البكار أن الأردن يقود جهودا كبيرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في توفير البيئة المناسبة للاجئين حتى في ظل تراجع دعم المجتمع الدولي، مضيفا أن الحاجة ماسة اليوم للتأكيد على ضرورة دعم الأردن من كافة المؤسسات الدولية في جهوده لحفظ واستقرار المنطقة.



بدرورها أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة شيري ريتسا – اندرسون حرص المنظمات التابعة للأمم المتحدة على الشراكة مع وزارة العمل في عدد من الملفات، مثمنة التعاون المستمر والمثمر بين الجانبين.