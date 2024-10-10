وزير العمل يبحث مع نظيرته الفلسطينية أوجه التعاون المشترك بين البلدين

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الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري في مكتبه اليوم الخميس أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. اضافة اعلان





وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار في بداية اللقاء على أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان تتماهى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية إلى دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والعمل بكل ما يمكن من جهود لتمكينهم من الحفاظ على أرضهم.



وشدد على أهمية تعزيز أوجه التعاون وتمكين المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون العمل من الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات التدريب المهني والتقني والتشغيل وريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية الضمان الاجتماعي لتمكين الشباب الفلسطيني بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.



وأضاف البكار أن وزارة العمل والمؤسسات الرديفة لها على استعداد لتوسع قاعدة التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين لتبادل الخبرات في كافة مجالات شؤون العمل، لافتا إلى تجربة وزارة العمل مع الفروع الإنتاجية في المحافظات والبرنامج الوطني للتشغيل.



بدورها أكدت وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري على أهمية التعاون مع الأردن والاستفادة من خبراته في مجالات التدريب المهني والتقني ومنصة الوطنية للتشغيل وسبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني الذي يعاني من ارتفاع نسب البطالة، خاصة بعد الظروف الحالية التي يمر به سوق العمل الفلسطيني.



وثمنت الوزيرة الدعم الدائم الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لفلسطين ولشعبها لتمكينه من الصمود على أرضه.





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