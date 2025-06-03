وزير العمل يبحث مع نظيره اللبناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

وأكد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأهمية توطيد العلاقات بين الجانبين فيما يتعلق بشؤون العمل.
وشدد البكار على أن الحكومة حريصة على مساعدة الأشقاء اللبنانيين بأي خدمات استجابة للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
وأشار إلى ان نظيره اللبناني اشاد بمنظومة التفتيش في وزارة العمل الأردنية وبمنظومة التدريب المهني.
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