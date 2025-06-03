الثلاثاء 2025-06-03 04:53 م
 

وزير العمل يبحث مع نظيره اللبناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
 
الثلاثاء، 03-06-2025 04:04 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار الثلاثاء على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 113 المنعقد حاليا في جنيف مع نظيره وزير العمل اللبناني محمد حيدر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

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وأكد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأهمية توطيد العلاقات بين الجانبين فيما يتعلق بشؤون العمل.


وشدد البكار على أن الحكومة حريصة على مساعدة الأشقاء اللبنانيين بأي خدمات استجابة للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.


وأشار إلى ان نظيره اللبناني اشاد بمنظومة التفتيش في وزارة العمل الأردنية وبمنظومة التدريب المهني.

 
gnews

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