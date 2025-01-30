 
الخميس 2025-01-30 05:34 م
 

وزير العمل يبحث وممثلي البنك الدولي تمديد البرنامج الوطني للتشغيل

وزارة العمل
وزارة العمل
الخميس، 30-01-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع ممثلي البنك الدولي، تمديد البرنامج الوطني للتشغيل، وتبسيط إجراءات الاستفادة من البرنامج لتشغيل المزيد من الأردنيين في القطاع الخاص.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، جاء ذلك خلال لقائه مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي كريستوبال ريداو-كانو، والخبيرة الاقتصادية بقطاع الحماية الاجتماعية والعمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي كارول الشرتوني، على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

 
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