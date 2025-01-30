وزير العمل يبحث وممثلي البنك الدولي تمديد البرنامج الوطني للتشغيل

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع ممثلي البنك الدولي، تمديد البرنامج الوطني للتشغيل، وتبسيط إجراءات الاستفادة من البرنامج لتشغيل المزيد من الأردنيين في القطاع الخاص.

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