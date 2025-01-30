وزير العمل يبحث وممثلي البنك الدولي تمديد البرنامج الوطني للتشغيل

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، جاء ذلك خلال لقائه مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي كريستوبال ريداو-كانو، والخبيرة الاقتصادية بقطاع الحماية الاجتماعية والعمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي كارول الشرتوني، على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
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