وزير العمل يبحث ونظيرته السورية تعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل، الدكتور خالد البكار، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025، المنعقد في جنيف.

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وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء العديد من الملفات كمنظومة التفتيش وتطورها، ومنصة "حماية" الإلكترونية التي تستقبل الشكاوى العمالية، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وخبرة الأردن ومجالات التعاون المستقبلية في هذا الشأن.



كما تطرق النقاش إلى آلية الشراكة مع القطاع الخاص بخصوص إنشاء أكاديميات لتدريب وتأهيل الشباب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل.



واستعرض البكار البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل للشباب، كالبرنامج الوطني للتشغيل ومبادرة الفروع الإنتاجية التي تسهم في تشغيل الأردنيين، وتوطين التنمية في البوادي والأرياف.



وأكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والتي طالت كافة المجالات، خاصة في مجالات شؤون العمل.