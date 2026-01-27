وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار مع وزير العمل في سلطنة عمان الدكتور محاد بن سعيد باعوين، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يُعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "نصيغ المستقبل".



وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، ناقش اللقاء سبل تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي والتدريب المهني وتنظيم سوق العمل.



وأكد الوزيران ضرورة متابعة الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين وتبادل الزيارات بين الوزارتين للاطلاع على تجارب كل منهما في القضايا المتعلقة بشؤون العمل.