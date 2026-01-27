وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك

جاء ذلك على هامش أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يُعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "نصيغ المستقبل".
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، ناقش اللقاء سبل تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي والتدريب المهني وتنظيم سوق العمل.
وأكد الوزيران ضرورة متابعة الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين وتبادل الزيارات بين الوزارتين للاطلاع على تجارب كل منهما في القضايا المتعلقة بشؤون العمل.
وحضر اللقاء السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، ورئيس الاتحاد العام لنقابات الأردن خالد الفناطسة، ونائبه خالد أبو مرجوب.
-
أخبار متعلقة
-
"الصناعة والتجارة": جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
-
الأردن ومصر يؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة
-
إعلان هام من وزارة الإدارة المحلية لجميع المواطنين
-
اتفاقية تعاون بين "اليرموك" و"إنتاج" لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل
-
الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر اليوم العلمي الثاني للثقافة العسكرية
-
التربية تعمم أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للمسار الأكاديمي على الحقول
-
حملة لإزالة أكشاك مخالفة في شارع الأردن - صور
-
"تنظيم الطيران المدني" والسفارة التركية تبحثان تعزيز التعاون