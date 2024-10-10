 
الخميس 2024-10-10 12:59 م
 

وزير العمل يتفقد عددا من مديريات العمل

وزير العمل خالد بكار في جولة تفقدية
وزير العمل يتفقد عددا من مديريات العمل
الخميس، 10-10-2024 10:28 ص
الوكيل الإخباري-  تفقد وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال زيارة ميدانية عددا من مديريات العمل ومنها مديريات المرأة والنوع الاجتماعي والتشغيل المركزية والسلامة والصحة المهنية والبرنامج الوطني للتشغيل. اضافة اعلان


واطلع البكار خلال الزيارة على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى مطالب وملاحظات مراجعي المديريات.

واستمع الوزير إلى شرح من مدراء الدوائر حول الخدمات التي تقدمها هذه االنديريات للمواطنين، داعياً إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم تأخير انجاز المعاملات حرصا على وقت وجهد المراجعين.

وأكد البكار أن الوزارة وكوادرها في خدمة المراجعين، لتقديم أفضل الخدمات وبالسرعة الممكنة.
 
gnews

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