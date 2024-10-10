وزير العمل يتفقد عددا من مديريات العمل

واطلع البكار خلال الزيارة على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع إلى مطالب وملاحظات مراجعي المديريات.
واستمع الوزير إلى شرح من مدراء الدوائر حول الخدمات التي تقدمها هذه االنديريات للمواطنين، داعياً إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم تأخير انجاز المعاملات حرصا على وقت وجهد المراجعين.
وأكد البكار أن الوزارة وكوادرها في خدمة المراجعين، لتقديم أفضل الخدمات وبالسرعة الممكنة.
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