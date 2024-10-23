وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني عين الباشا للذكور

10:26 ص

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الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار صباح اليوم الأربعاء معهد تدريب مهني عين الباشا للذكور. اضافة اعلان





وأكد البكار أن تطوير معاهد التدريب يأتي استجابة للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتطوير للمنظومة التدريبية واستحداث البرامج التدريبية النوعية بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي.



وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركاء التدريب المهني يهدف زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني وزيادة معاهد التميز بالتدريب المهني والتقني العام المقبل.



ولفت إلى أهمية تمكين الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تسهم في تشجيعهم أيضا على تأسيس مشاريعهم الخاصة بهم، من خلال النوافذ التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل.



وأكد أنه سيتم العمل على تمكين خريجي التدريب المهني على إدارة المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتسويق المنتجات الزراعية.



ودعا البكار إلى ضرورة استفادة الوزارات والمؤسسات الحكومية من خريجي مؤسسة التدريب المهني لتقديم خدمات الصيانة والتحديث.



من جهته بين مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة أن عدد الملتحقين بالمعهد 572‪ متدربا، علما أن الطاقة الاستيعابية له 585‪ متدربا.



وأضاف أن عدد البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد 17 برنامج و17 دورة تدريبية، مشيرا إلى أنه يوجد في المعهد 18 مشغل تدريبي.



ولفت غرايبة إلى أن المعهد يدرب حاليا 74 متدرب في تخصص لحيم كهرباء وتخصص اللغة الألمانية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، كما يدرب مجموعة من المتدربين على تخصص أساسيات دهان المباني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO).



وأضاف أن المعهد يدرب على تخصص مزارع عام وزراعات مائية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إضافة التدريب على تخصص صيانة الاجهزة الكهربائية المنزلية وتخصص أساسيات الحلاقة الرجالية بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين .