الإثنين 2026-06-01 04:45 م

وزير العمل يدعو القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار تأخير الدوام دعماً للمنتخب

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة
وزارة العمل
 
الإثنين، 01-06-2026 04:40 م

الوكيل الإخباري-   دعا وزير العمل الدكتور خالد البكار القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار  رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي الصَّباحي خلال الأيام التي تُقام فيها مباريات المناخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، حتى السَّاعة العاشرة صباحاً.

اضافة اعلان


وأكد البكار أن هذه الدعوة تأتي لتمكين العاملين في القطاع الخاص من دعم وتشجيع المنتخب الوطني في مهمته الكروية في نهائيات كأس العالم، بحسب ترتيبات إدارة كل منشأة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

أخبار محلية وزير العمل يدعو القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار تأخير الدوام دعماً للمنتخب

العيسوي يعزي عشيرة الخشاشنة

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الخشاشنة

ب

عربي ودولي إيران تتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز

F

أخبار محلية الملك يفتتح ويطلق مشاريع تابعة لشركة البوتاس العربية وشركة برومين الأردن

لا

عربي ودولي البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت

ل

أخبار محلية مديرية شباب العقبة تنفذ عددا من الأنشطة والمبادرات النوعية لتمكين الشباب خلال أيار

بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار محلية بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

ا

شؤون برلمانية القاضي يترأس اجتماعاً للمكتب التنفيذي في مجلس النواب



 
 






الأكثر مشاهدة

 