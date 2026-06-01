وزير العمل يدعو القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار تأخير الدوام دعماً للمنتخب

الوكيل الإخباري- دعا وزير العمل الدكتور خالد البكار القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي الصَّباحي خلال الأيام التي تُقام فيها مباريات المناخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، حتى السَّاعة العاشرة صباحاً.

اضافة اعلان