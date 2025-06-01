وزير العمل يرأس الوفد الأردني في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

10:20 ص

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الوكيل الإخباري- يُشارك وزير العمل الدكتور خالد البكار على رأس وفد أردني يضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، أصحاب العمل والعمال"، في أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي 2025، في جنيف، الذي تستمر أعماله من 2 حتى 13 حزيران الجاري. اضافة اعلان





ويتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ187 في المنظمة، مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية الدائمة لعالم العمل.



ويناقش المؤتمر تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو حول "الوظائف والحقوق والنمو".



كما يتناول المؤتمر العديد من القضايا، ومنها:



الحماية من المخاطر البيولوجية في العمل

مسألة العمل اللائق في اقتصاد المنصات (الاقتصاد الرقمي)

المناقشة الأولى لوضع المعايير

النهج المبتكر لمعالجة القطاع غير الرسمي وتعزيز العمل الرسمي

ويضم الوفد الأردني الذي يرأسه وزير العمل كلاً من:

رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد

العين فاضل الحمود

العين شرحبيل الماضي

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ونائبه خالد أبو مرجوب

وعدد من رؤساء النقابات العمالية