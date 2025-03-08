وزير العمل يرعى افطارا للأيتام أقامه نادي الجليل الرياضي بإربد

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الوكيل الإخباري- رعى وزير العمل، الدكتور خالد البكار، السبت حفل إفطار رمضاني للأيتام أقامه نادي الجليل الرياضي في محافظة إربد. اضافة اعلان





وأكد البكار أهمية رعاية الأيتام والعناية بهم، باعتباره واجب ديني وإنساني، مشيداً بمبادرة نادي الجليل الرياضي برعاية هذه الفئة المستحقة.



ولفت إلى أن هذا التكاتف والتكافل والتعاضد في شهر رمضان المبارك الذي أمر به الله عز وجل ورسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام والتي يعكس الصورة الحقيقية للإسلام، التي جسدتها "رسالة عمان" بالدعوة إلى التسامح والاعتدال.