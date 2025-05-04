وزير العمل يشارك بالمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية في الرياض

وحمل المؤتمر في نسخته لهذا العام شعار «مستقبل السلامة والصحة المهنية»، بمشاركة واسعة من وزراء العمل من مختلف دول العالم، وعدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأكد البكار أن الأردن يولي تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية اهتمامًا، لزيادة امتثال أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف المجالات، حمايةً للعاملين في القطاع الخاص وضمان سلامتهم في بيئة العمل، وضمان ديمومة عمل المنشآت من خلال الحد من إصابات العمل. لذلك، طورت وزارة العمل أنظمة وتعليمات وقرارات السلامة والصحة المهنية.
ولفت إلى أنه تم إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني التاسع عشر للسلامة والصحة المهنية تحت شعار "بتشريعات محدثة.. وثقافة إيجابية.. نصنع بيئة عمل آمنة"، ليُشكّل منصة لرفع الوعي المجتمعي، وتحفيز المؤسسات لتبني سياسات وقائية فعّالة تصون الأرواح وتحافظ على رأس المال البشري، بوصفه المحرّك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة.
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