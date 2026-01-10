السبت 2026-01-10 10:16 م

وزير العمل يشارك بندوة في إربد

الدكتور خالد البكار
خالد البكار
 
السبت، 10-01-2026 08:56 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتضامن ورفع مستوى الوعي الفكري لمجابهة كل التحديات والأزمات الإقليمية التي تواجه الأردن.

وأكد البكار خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة جرس التدريبية والتنموية اليوم السبت، بعنوان "دور القوى الشعبية في مواجهة التحديات الإقليمية"، في بلدية إربد الكبرى، بحضور فاعليات شعبية وأكاديمية، إن الأردن بقيادته الحكيمة يصنف في طليعة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، حيث سخّر جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية الأردنية لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيرا الى دور الأردن في مساندة الدول العربية في أزماتها، حيث لم يبخل بتقديم المساعدة والمساندة في الأزمة السورية ومع العراق ولبنان وليبيا.

اضافة اعلان


وأشار الى أهمية دور المواطن في التصدي للإشاعات، داعيا الى توخي الدقة والتأكد من صحة المعلومات والحذر في نشرها، والابتعاد عن الانسياق وراء الإشاعة وتناقل أخبار ومعلومات غير دقيقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء

الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

أخبار محلية الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين

الدكتور خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل يشارك بندوة في إربد

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية مياهنا: تحديد سبب تغير نوعية المياه في الشميساني يستغرق أسابيع

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

عربي ودولي مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية

أخبار محلية محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية



 






الأكثر مشاهدة