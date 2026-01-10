وزير العمل يشارك بندوة في إربد

الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتضامن ورفع مستوى الوعي الفكري لمجابهة كل التحديات والأزمات الإقليمية التي تواجه الأردن.



وأكد البكار خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة جرس التدريبية والتنموية اليوم السبت، بعنوان "دور القوى الشعبية في مواجهة التحديات الإقليمية"، في بلدية إربد الكبرى، بحضور فاعليات شعبية وأكاديمية، إن الأردن بقيادته الحكيمة يصنف في طليعة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، حيث سخّر جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية الأردنية لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيرا الى دور الأردن في مساندة الدول العربية في أزماتها، حيث لم يبخل بتقديم المساعدة والمساندة في الأزمة السورية ومع العراق ولبنان وليبيا.

