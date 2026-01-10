وزير العمل يشارك بندوة في إربد

وأكد البكار خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة جرس التدريبية والتنموية اليوم السبت، بعنوان "دور القوى الشعبية في مواجهة التحديات الإقليمية"، في بلدية إربد الكبرى، بحضور فاعليات شعبية وأكاديمية، إن الأردن بقيادته الحكيمة يصنف في طليعة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، حيث سخّر جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية الأردنية لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيرا الى دور الأردن في مساندة الدول العربية في أزماتها، حيث لم يبخل بتقديم المساعدة والمساندة في الأزمة السورية ومع العراق ولبنان وليبيا.
وأشار الى أهمية دور المواطن في التصدي للإشاعات، داعيا الى توخي الدقة والتأكد من صحة المعلومات والحذر في نشرها، والابتعاد عن الانسياق وراء الإشاعة وتناقل أخبار ومعلومات غير دقيقة.
