وزير العمل يطلع على مشاريع إنتاجية لسيدات في مركز زها دير علا

12:29 م

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الوكيل الإخباري- اطّلع وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، على مشاريع إنتاجية للسيدات المشاركات في مشروع تمكين مؤسسات المجتمع المدني، الذي نفّذه مركز زها الثقافي في منطقة دير علا، بالشراكة مع مركز استشاريو الحياة للبحث التنموي - راصد، وبدعم من السفارة النرويجية، وبحضور السفيرة النرويجية في عمّان. اضافة اعلان





كما اطّلع البكار، خلال زيارته مركز زها دير علا، على خطط لمشاريع السيدات المشاركات في التدريب، بالإضافة إلى عرض المنتجات لمشاريع السيدات اللواتي شاركن في المشروع.



وأكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أهمية تمكين المرأة بمهارات سوق العمل، وضرورة تعزيز قدراتهن في إدارة المشاريع الذاتية لإنشاء مشاريعهن الخاصة، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهن ولأسرهن.



وأشار البكار إلى أن الوزارة عملت على تعزيز حماية المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية، من خلال التعديلات التي طالت قانون العمل في السنوات الأخيرة، إلى جانب تطوير الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.



ونوّه الوزير إلى أن صندوق التنمية والتشغيل، الذي يرأس مجلس إدارته وزير العمل، يقدم نوافذ تمويلية لمشاريع المرأة بقروض ميسّرة.



بدورها، بيّنت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي، رانية صبيح، أهمية المشروع في تأهيل وتمكين المرأة في منطقة دير علا، موضحةً أن المشروع ساهم في تعزيز دور المرأة في المجتمعات، وخاصة في الجانب الاقتصادي، كونه يدعم المنتجات المحلية. كما أكدت أن مركز زها الثقافي يعمل حالياً، وبالتنسيق مع وزارة العمل، ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل، على تطوير هذه المشاريع.



وأشادت صبيح بالشراكة مع مركز راصد، والتي تعزّز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية للمجتمعات في المحافظات، خاصة في منطقة دير علا.



من جانبه، أكد مدير عام مركز الحياة - راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن المركز يركّز على دعم وتمكين المرأة اقتصادياً كجزء أساسي من جهوده لتعزيز تماسك المجتمع وصمود النساء، مشيراً إلى أن تحسين فرص التشغيل والمشاركة الاقتصادية للنساء يسهم في تحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولية.



وأوضح أن مركز الحياة - راصد يستهدف هذه المشاريع بشكل مستمر، إيماناً بدور المرأة المحوري في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً التزام المركز بتوفير الدعم اللازم لتمكين المرأة، وإدماجها في سوق العمل، وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.



