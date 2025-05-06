وزير العمل يفتتح اليوم الوطني للتشغيل بمشاركة 600 شركة وفرت 12 ألف فرصة عمل

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الوكيل الإخباري- افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الوطني للتشغيل الذي نظمته الوزارة في 16 موقع في العاصمة وكافة محافظات المملكة. اضافة اعلان





وشارك في هذا اليوم الوطني 600 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية وفرت نحو 12 ألف فرصة عمل متنوعة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة، الطبي، الهندسي، الخدمات والقطاعات المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات.



وجال الوزير في 3 مواقع لليوم الوطني للتشغيل في العاصمة وشملت مدينة الحسين للشباب، مؤسسة المدن الصناعية في سحاب وبلدية حسبان في ناعور واستمع خلال جولته لممثلي الشركات وعدد من الباحثات والباحثين عن العمل الذين تواجدوا في هذه المواقع بحثا عن فرص عمل تناسبهم.



