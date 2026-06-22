الإثنين 2026-06-22 04:03 م

وزير العمل يقرر زيادة دعم مشاريع خريجي التدريب المهني مليون دينار إضافية

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الإثنين، 22-06-2026 03:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين عن زيادة المخصص المالي لدعم المشاريع المنزلية الصغيرة لخريجي مؤسسة التدريب المهني من كافة المحافظات بقروض حسنة بقيمة مليون دينار وتصل قيمة الحد الأعلى للقرض الحسن إلى 3 آلاف دينار، من خلال صندوق التنمية والتشغيل.

اضافة اعلان


وبين البكار أن المبلغ الذي تم زيادته جاء استنادا للإتفاقية الموقعة بين وزارة العمل من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة وصندوق التنمية والتشغيل لمنح قروض حسنة للشباب لتمويل مشاريعهم الصغيرة المنزلية.


وأشار الوزير إلى أن الإتفاقية التي وقعت سابقا تأتي انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تحفيزهم على الإلتحاق بمؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ودعم مشاريعهم الخاصة بهم وتمويلها من صندوق التنمية والتشغيل.


وأشار إلى أن حجم التمويل الذي خصص بموجب هذه الاتفاقية في الدفعة الأولى وصل إلى مليون دينار ضمن الخطة التمويلية لصندوق التنمية والتشغيل لسنة 2026 لتميكن الشباب في كافة محافظات المملكة من إقامة مشاريعهم المنزلية الصغيرة بمختلف المجالات المهنية والحرفية والتقنية.
 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير خارجية إيران عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

عربي ودولي صحيفة: أمريكا وإيران اتفقتا على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة وإصابة 5 أشخاص بحادث تدهور وتصادم في المزار الجنوبي

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يقرر زيادة دعم مشاريع خريجي التدريب المهني مليون دينار إضافية

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس

عربي ودولي فانس: وضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

لهاحا

فن ومشاهير رحيل والد إعلامي شهير يشعل التواصل الإجتماعي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية

منتخب الجزائر يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الأردن

كأس العالم منتخب الجزائر يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الأردن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73035 شهيدا، و173368 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023. وأضافت الوزارة ذاتها أن مستشفيات ا

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73035 منذ بدء العدوان الإسرائيلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 