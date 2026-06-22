وزير العمل يقرر زيادة دعم مشاريع خريجي التدريب المهني مليون دينار إضافية

وبين البكار أن المبلغ الذي تم زيادته جاء استنادا للإتفاقية الموقعة بين وزارة العمل من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة وصندوق التنمية والتشغيل لمنح قروض حسنة للشباب لتمويل مشاريعهم الصغيرة المنزلية.
وأشار الوزير إلى أن الإتفاقية التي وقعت سابقا تأتي انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تحفيزهم على الإلتحاق بمؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ودعم مشاريعهم الخاصة بهم وتمويلها من صندوق التنمية والتشغيل.
وأشار إلى أن حجم التمويل الذي خصص بموجب هذه الاتفاقية في الدفعة الأولى وصل إلى مليون دينار ضمن الخطة التمويلية لصندوق التنمية والتشغيل لسنة 2026 لتميكن الشباب في كافة محافظات المملكة من إقامة مشاريعهم المنزلية الصغيرة بمختلف المجالات المهنية والحرفية والتقنية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد مجموعة الطائرات المسيرة الباكستانية
-
شيوخ ووجهاء خان يونس يثمنون مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة الأردنية
-
المساعد للإدارة والقوى البشرية يفتتح دورة تدريب المكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثانية) في شويعر
-
الصفدي يلتقي أبو الغيط في عمّان
-
وزير الخارجية يتسلّم رسالة مُوجَّهة إلى الملك من الرئيس الموريتاني
-
المجلس الأعلى للسكان: عدد الأرامل الإناث في الأردن يفوق عدد الذكور
-
أمانة عمّان توفر حافلات نقل مجانية لحضور فعاليات مشاهدة مباراة النشامى
-
العيسوي: مسيرة التحديث تنطلق من إرادة وطنية صلبة ورؤية ملكية تستشرف المستقبل