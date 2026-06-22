وزير العمل يقرر زيادة دعم مشاريع خريجي التدريب المهني مليون دينار إضافية

الوكيل الإخباري- أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين عن زيادة المخصص المالي لدعم المشاريع المنزلية الصغيرة لخريجي مؤسسة التدريب المهني من كافة المحافظات بقروض حسنة بقيمة مليون دينار وتصل قيمة الحد الأعلى للقرض الحسن إلى 3 آلاف دينار، من خلال صندوق التنمية والتشغيل.

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وبين البكار أن المبلغ الذي تم زيادته جاء استنادا للإتفاقية الموقعة بين وزارة العمل من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة وصندوق التنمية والتشغيل لمنح قروض حسنة للشباب لتمويل مشاريعهم الصغيرة المنزلية.



وأشار الوزير إلى أن الإتفاقية التي وقعت سابقا تأتي انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تحفيزهم على الإلتحاق بمؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل ودعم مشاريعهم الخاصة بهم وتمويلها من صندوق التنمية والتشغيل.