 
الثلاثاء 2025-02-04 01:29 م
 

وزير العمل يلتقي أهالي لواء الجيزة ويتفقد مكتب العمل فيها

خلال الجولة الميدانية
خلال الجولة الميدانية
الثلاثاء، 04-02-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير العمل الدكتور خالد البكار في جولة ميدانية اليوم الثلاثاء مكتب عمل الجيزة.

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وتفقد البكار، خلال الزيارة، بحضور النائب حابس الفايز وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع إلى مطالب وملاحظات مراجعي المكتب.


كما استمع الوزير إلى مدير المكتب سلامة الطعامسة حول الخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرين، داعياً إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم تأخير انجاز المعاملات حرصا على وقت وجهد المراجعين.


وأكد البكار أن الوزارة وكوادرها في خدمة المراجعين من مواطنين ومستثمرين، لتقديم أفضل الخدمات وبالسرعة الممكنة، خصوصاً أن هذا المكتب يخدم لواء الجيزة والاستثمارات الموجودة فيه.
وبعد الزيارة التفقدية التقى مجموعة من أهالي لواء الجيزة في قاعة البلدية بحضور رئيس البلدية قدر الفايز للاستماع لمطالب أهالي اللواء.


وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وبالتوازي مع ذلك توفير برامج تدريبية للباحثين والباحثات عن العمل بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

 
gnews

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