وزير العمل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العمل الدكتور خالد البكار في مكتبه اليوم الخميس المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات.

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وأعرب البكار عن تقديره للتعاون والشراكة التي تربط الأردن مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ مشروعات وبرامج وتقديم مساعدات تقنية وفنية من شأنها تعزيز فرص التشغيل للأردنيين.



وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة للعمل وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب الأردني وتمكينهم من اشغال فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية.



وأشار إلى أنه سيقوم بزيارة قريبا لمكتب المنظمة داخل المملكة لاستكمال بحث أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة.



واستمع البكار إلى ايجاز حول نشاطات المكتب الاقليمي للمنظمة، حيث أكدت جرادات حرص المنظمة تعزيز الشراكة الحقيقية مع وزارة العمل وممثلي القطاع الخاص في الأردن لتعزيز فرص التشغيل وقيم العمل اللائق.