وزير العمل يلتقي مجموعة من المزارعين

الوكيل الإخباري- التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين، في مبنى الوزارة مجموعة من المزارعين من مختلف مناطق المملكة.

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واستمع الوزير إلى مطالب القطاع الزراعي وتحديدا مسألة تنظيم شؤون العمالة الزراعية التي يحتاجها القطاع.



وأكد أن القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس ملف العمالة غير الأردنية من كافة جوانبه، وخاصة العمالة غير الأردنية التي يحتاجها القطاع الزراعي.