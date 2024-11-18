 
الإثنين 2024-11-18 12:07 م
 

وزير العمل يلتقي مجموعة من المزارعين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 18-11-2024 11:34 ص

الوكيل الإخباري- التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الإثنين، في مبنى الوزارة مجموعة من المزارعين من مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


واستمع الوزير إلى مطالب القطاع الزراعي وتحديدا مسألة تنظيم شؤون العمالة الزراعية التي يحتاجها القطاع.


وأكد أن القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس ملف العمالة غير الأردنية من كافة جوانبه، وخاصة العمالة غير الأردنية التي يحتاجها القطاع الزراعي.


ولفت إلى أن وزارة العمل مُناط بها تنظيم سوق العمل ويندرج تحت هذا الدور ملفات عديدة من بينها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مؤكدا أن الوزارة تدرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها.

 
gnews

أحدث الأخبار

المضبوطات خلال عمليات الأمن العام

أخبار محلية الأمن: القبض على 5 مصنفين خطرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات

تعبيرية

أخبار محلية الجيش يفتح باب التجنيد -رابط التقديم

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يلتقي مجموعة من المزارعين

ا

عربي ودولي هوكستين يصل بيروت غدا لإجراء مفاوضات حول التسوية

الدنماركية فيكتوريا كجير ثيلفيغ

فن ومشاهير دنماركية تخطف لقب ملكة جمال الكون لعام 2024

أرشيفية - بث مباراة للمنتخب الوطني

أخبار محلية بث مباراة النشامى والكويت في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله مجانا

أرشيفية

أخبار محلية الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية

ا

عربي ودولي اكتشاف طفرات ملاريا خطيرة مقاومة للأدوية في أوغندا



 


الأكثر مشاهدة