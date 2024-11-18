وزير العمل يلتقي مجموعة من المزارعين

واستمع الوزير إلى مطالب القطاع الزراعي وتحديدا مسألة تنظيم شؤون العمالة الزراعية التي يحتاجها القطاع.
وأكد أن القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس ملف العمالة غير الأردنية من كافة جوانبه، وخاصة العمالة غير الأردنية التي يحتاجها القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن وزارة العمل مُناط بها تنظيم سوق العمل ويندرج تحت هذا الدور ملفات عديدة من بينها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، مؤكدا أن الوزارة تدرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها.
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