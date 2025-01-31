وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، اتفق الوزيران على أهمية توعية العمالة الفلبينية التي يتم استقدامها للأردن بالثقافة الأردنية وبقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لضمان التزامها وحفاظا على حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يدشِّن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المخبز المتنقل المرسل من الأردن إلى غزة بدأ بالتوزيع في القطاع منذ أكثر من أسبوع
-
الطاقة والمعادن: بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط بقيمة صفر
-
السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لرئيسة كوسوفو
-
اعلان صادر عن أمانة عمان الكبرى
-
الحكومة تعلن عن أسعار المحروقات لشهر شباط
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ميلاد جلالة الملك وتسميته وليا للعهد