وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني

الوكيل الإخباري- التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار، نظيره وزير العمل الفلبيني بيانفينيدو إي لاجويسما، على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض والذي انتهت فعالياته يوم أمس.

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