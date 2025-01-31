 
الجمعة 2025-01-31 07:11 م
 

وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني

وزارة العمل
وزارة العمل
الجمعة، 31-01-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار، نظيره وزير العمل الفلبيني بيانفينيدو إي لاجويسما، على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض والذي انتهت فعالياته يوم أمس.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، اتفق الوزيران على أهمية توعية العمالة الفلبينية التي يتم استقدامها للأردن بالثقافة الأردنية وبقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لضمان التزامها وحفاظا على حقوقها.

 
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