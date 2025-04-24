وزير العمل يلتقي نقابة اصحاب المهن الميكانيكة ووكلاء السيارات

الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الشراكة مع القطاع الخاص شراكة حقيقية وليست شكلية.

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واضاف البكار خلال لقاء اليوم الخميس في مقر الوزارة مع النقابة العامة لاصحاب المهن الميكانيكة وكلاء السيارات في الأردن بحضور امين عام الوزارة بالوكالة عبد الله الجبور ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة أن الوزارة ومؤسسة التدريب المهني على استعداد لعزيز التعاون مع القطاعين لتدريب وتأهيل الشباب على كافة المهن التي تخص صيانة السيارات.



ونوه إلى أن مؤسسة التدريب المهني مظلة لتدريب الشباب على المهن قطاع صيانة السيارات وغيرها من المهن في باقي القطاعات، مؤكدا استعداد تعزيز التعاون بين المؤسسة والنقابة.