وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

ووقّع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس هيئة المديرين في شركة جرش لصناعة الألبسة شوي لنغ هانغ، ورئيس لجنة بلدية لواء بلعما المهندس ينال حؤبش، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة الدكتور إبراهيم سيف، ومساعد أمين عام الوزارة إبراهيم الساكت.
وقال البكار إن إنشاء الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة منذ عام 2008، وتقدم دعمًا تشغيليًا للمستثمرين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، مبينًا أن الدعم يتمثل في دفع 50% من الحد الأدنى للأجور لكل عامل/عاملة، وتخصيص 25 دينارًا بدل مواصلات، والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل/عاملة بمقدار 25 دينارًا شهريًا.
وبيّن أن إنشاء الفروع الإنتاجية يأتي بهدف توطين التنمية في البوادي والأرياف والمخيمات في أقضية وألوية محافظات المملكة، ولتمكين الشباب الأردني من الذكور والإناث من الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم.
وأكد الوزير أن الشريك الأساسي في إنشاء الفروع الإنتاجية والتوسع بها هو القطاع الخاص، الذي تعمل الحكومة على تمكينه ليوفر مزيدًا من فرص العمل للشباب الأردني، مثمنًا دور بلدية بلعما في تهيئة المكان لإقامة الفرع الإنتاجي ضمن حدودها.
بدوره، ثمّن رئيس لجنة بلدية لواء بلعما المهندس ينال حؤبش دور وزارة العمل في تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين في المحافظات، مشيرًا إلى أن البلديات تلعب دورًا تنمويًا، ولهذا قدّمت بلدية بلعما المبنى الذي سيقام فيه الفرع الإنتاجي.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن البنك التجاري بعد حادثة السطو في المفرق
-
تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية
-
ولي العهد يعزي العيسوي بوفاة شقيقته
-
تعليمات جديدة لتأجيل خدمة العلم للمقيمين خارج المملكة لعام 2026
-
مندوبًا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى احتفال "الأوقاف" بذكرى الإسراء والمعراج
-
الهلال الأحمر يسيّر رحلة عمرة للأطفال الأيتام
-
رئيس الوزراء يشكر نظيره اللبناني على حفاوة الاستقبال
-
إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق (عمان - السلط) فجر الجمعة