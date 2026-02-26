وزير العمل يوقع اتفاقية لتوفير 100 فرصة عمل للشباب الأردني

11:47 ص

الوكيل الإخباري- وقعت في وزارة العمل اليوم الخميس اتفاقية تشغيل وتدريب لفرع إنتاجي جديد في لواء الحسينية في محافظة معان لصناعة الألبسة المهنية والثوب العربي لتشغيل 100 أردني وأردنية من أبناء المنطقة في المرحلة الأولى، ليرتفع عدد الفروع الإنتاجية في المملكة إلى 37 فرعًا إنتاجيًا تٌشغّل ما يقارب 10 آلاف أردني وأردنية. اضافة اعلان





ووقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار، ومدير عام الشركة محمد عدوان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، ومدير مديرية التشغيل المركزية في الوزارة الدكتور فادي الدرابسة، ومديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة المهندسة هديل العبداللات، ومنسق الفروع الإنتاجية في إقليم الجنوب علي الختالين.



وقال البكار إن إنشاء الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة منذ عام 2008، وتقدم دعمًا تشغيليًا للمستثمرين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، مبينًا أن الدعم يتمثل في دفع 50% من الحد الأدنى للأجور لكل عامل/عاملة، تخصيص 25 دينارًا بدل مواصلات، ومساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل/عاملة بمقدار 25 دينارًا شهريًا.



وبين أن دعم تشغيل وإنشاء الفروع الإنتاجية يأتي بهدف توطين التنمية في البوادي والأرياف والمخيمات في أقضية وألوية محافظات المملكة، ولتمكين الشباب الأردني من الذكور والإناث من الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم.



وأكد الوزير أن الشريك الأساسي في إنشاء الفروع الإنتاجية والتوسع بها هو القطاع الخاص الذي تعمل الحكومة على تمكينه ليوفر مزيدًا من فرص العمل للشباب الأردني.



بدوره، ثمن مالك الشركة ومديرها العام محمد عدوان دور وزارة العمل في تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين في أقضية وألوية المحافظات، مشيرًا إلى أن عملية التشغيل في المصنع ستكون على ثلاث مراحل، وفي المرحلة الأولى سيتم تشغيل 100 شخص.



يشار إلى أن وزارة العمل وقعت منذ بداية العام الجاري ثلاث اتفاقيات تشغيل لثلاثة فروع إنتاجية في لواء بلعما وقضاء رحاب في محافظة المفرق، ولواء الحسينية في محافظة معان، وإنشاء فرع آخر في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، وجميعها ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية.





