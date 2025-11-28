وزير العمل: 315 ألف تصريح عمل ساري المفعول في الأردن

09:46 م

الوكيل الإخباري- قال وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الحملة الأمنية المكثفة على العمالة غير الأردنية تهدف إلى فرض سيادة القانون بتطبيق أحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل.





وأضاف البكار خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج ستون دقيقة والذي يقدمه الزميل أنس المجالي أن بعض ممارسات بعض الأشخاص في التعامل مع العمالة غير الأردنية المخالفة قد ترتقي الى الإتجار بالبشر مضيفا أن الوزارة شكلت لجنة مع الجهات المعنية لضبط هذه الممارسات مؤكدا على تطبيق أحكام القانون على من يشغل أو يأوي عامل غير أردني بشكل مخالف.



وكشف البكار أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول 315 ألف تصريح عمل ساري المفعول، وأعلن البكار عن إصدار نظام جديد لبيانات سوق العمل مطلع العام المقبل يشمل كافة البيانات المتعلقة بسوق العمل ومتطلباته



وحول توفير فرص العمل استعرض البكار عددا من المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة منها البرنامج الوطني للتشغيل ومبادرة الفروع الإنتاجية والتي وصل عددها إلى 34 فرعا تشغل نحو 10 آلاف أردني معظمهم من الإناث وسيتم افتتاح فروع إنتاجية جديدة العام المقبل.



وكشف البكار عن اشتراك 95 ألف عامل في الضمان الاجتماعي، منهم 90 ألف مشترك جديد بالضمان الاجتماعي في عام 2025 جزء منها نتيجة تحفيز برامج التدريب والتشغيل الوطنية التي عملت عليها الوزارة



وأكد البكار أن القراءة الأولية لدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي ستعلن نتائجها منتصف الشهر المقبل، مؤكدا استدامة أموال الضمان الاجتماعي لـ 25 عاما القادمة وأن عملنا اليوم حماية الأجيال القادمة وأن التعديلات القادمة سيشارك بها جميع فئات المجتمع مؤكدا أن الحكومة واجبها حماية حقوق المنتفعين في الصندوق وأضاف البكار أن التقاعد المبكر يشكل عبئ كبير على مؤسسة الضمان الاجتماعي

