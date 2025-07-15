وزير العمل : 430 الف عاطل عن العمل في الأردن و 350 الف اردني في سوق العمل غير المنظم

وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي في لقاء بعنوان "أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين"، أن الوزارة تعمل تطبيق نظام معلومات سوق العمل ويشمل بيئة العمل والتشغيل وتطوير المهارات والسياسات العمالية.
واشار الوزير إلى ان يوجد 350 الف اردني في سوق العمل غير المنظم دون اي برامج تأمينية وهذا يحتاج ايضا لجهد كبير من خلال تنظيم سوق العمل ليكونوا ضمن سوق العمل المنظم.
وأعلن البكار أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدا لإطلاقه في نهاية العام الجاري، مبينا أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الوزارة لتكون مبنية على الأدلة استنادا للبيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.
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