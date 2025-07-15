الثلاثاء 2025-07-15 02:56 م
 

وزير العمل : 430 الف عاطل عن العمل في الأردن و 350 الف اردني في سوق العمل غير المنظم

https://imgy.pro/alwakeel/605x392/720251514340877773204.jpg
وزير العمل خالد البكار
 
الثلاثاء، 15-07-2025 02:11 م
الوكيل الإخباري-   اكد وزير  العمل خالد البكار، الثلاثاء، إن 430 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل في الأردن، موضحا أن الوزارة تعمل على تهيئة ظروف العمل المناسبة للتخفيف من حدة البطالة.اضافة اعلان


وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي في لقاء بعنوان "أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين"، أن الوزارة تعمل تطبيق نظام معلومات سوق العمل ويشمل بيئة العمل والتشغيل وتطوير المهارات والسياسات العمالية.

واشار الوزير إلى ان يوجد 350 الف اردني في سوق العمل غير المنظم دون اي برامج تأمينية وهذا يحتاج ايضا لجهد كبير من خلال تنظيم سوق العمل ليكونوا ضمن سوق العمل المنظم.

وأعلن البكار أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدا لإطلاقه في نهاية العام الجاري، مبينا أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الوزارة لتكون مبنية على الأدلة استنادا للبيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

2

المرأة والجمال كل ما تحتاجين معرفته عن تقنية النانوبليدنغ للحواجب

الكرك

أخبار محلية محافظ الكرك يطلع على واقع التعليم في المحافظة

قلفقل

المرأة والجمال أفضل 5 كريمات لعلاج الكلف وتوحيد لون البشرة

ربي

فيديو منوع بحيرة ملح طبيعية في الصين

ب

فيديو منوع فحص النظر في البيت بإستخدام التلفون

للاب

فيديو منوع المهر الصغير وُلد بإعاقات لكن برعاية البشر ومعدات خاصة، تعافى بشكل رائع

عغن

فيديو منوع تخلص من السكري بسهولة !

نه

فيديو منوع مشاهد جميلة للحظة إطلاق صغار البوم في البرية بعد تعافيهم التام



 
 





الأكثر مشاهدة