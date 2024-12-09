وزير المالية: استمرار تثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي لحماية الطبقة الوسطى

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار معدلات التضخم المعتدلة حيث يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.2% في عام 2025 ونحو 2.5% في عام 2026 و2.3% في عام 2027.
وبيّن أن الحكومة تعكف على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.
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