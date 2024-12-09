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وزير المالية: استمرار تثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي لحماية الطبقة الوسطى

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أرشيفية
الإثنين، 09-12-2024 11:08 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي استمرار الحكومة بتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية.

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وقال الشبلي خلال إلقاء  خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية أفراد الطبقة الوسطى والدخل المحدود عبر تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع الهامة.

 

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار معدلات التضخم المعتدلة حيث يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.2% في عام 2025 ونحو 2.5% في عام 2026 و2.3% في عام 2027.

 

وبيّن أن الحكومة تعكف على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.

 
gnews

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