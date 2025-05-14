الأربعاء 2025-05-14 09:00 م
 

وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: المستثمرون مرحب بهم

ا وزير المالية السوري محمد يسر برنية
وزير المالية السوري محمد يسر برنية
 
الأربعاء، 14-05-2025 08:10 م
الوكيل الإخباري-   دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأربعاء المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في سوريا بعد الإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأمريكية عنها.اضافة اعلان


وقال برنية في مقابلة مع رويترز في وزارة المالية بدمشق إن سوريا أصبحت اليوم "أرض الفرص" مضيفا أن لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل.

كما أكد برنية في حديثه لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على توفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجونها للعودة”.

وأوضح الوزير برنية أن هذه الخطوة ستساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية، وعودة سوريا إلى النظام المالي والنقدي العالمي، مبيناً أن هناك فرصاً كبيرة وحاجة ماسة للاستثمارات في مختلف القطاعات في سوريا في البنية التحتية والطاقة والتعليم والمالي والمصرفي.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيرفع سقف التحدي الذي يواجهنا، وسنكمل إعادة بناء البنية التحتية اللازمة، وإعادة توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن العقوبات على سوريا جاءت بداية لحماية الشعب السوري من ظلم النظام البائد، ورفعها اليوم فرصة للشعب السوري لإعادة بناء دولته.

وتابع الوزير برنية: “نحن ماضون في مكافحة الفساد وتطوير الاستثمار وحماية المستثمرين وتحسين القضاء، وسنجعل سوريا مساهمة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها”.

ودعا وزير المالية جميع المستثمرين، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المالية، ورجال الأعمال، والدول، إلى الاستثمار في سوريا.
 
gnews

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