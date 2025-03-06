 
الخميس 2025-03-06 05:49 م
 

وزير المالية يؤكد مواصلة عمليات التحديث في دائرة الأراضي

وزارة المالية
وزارة المالية
 
الخميس، 06-03-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ضرورة المراجعة الشاملة لإجراءات دائرة الأراضي والمساحة وتقييمها بشكل مستمر، للوقوف على مواطن الخلل ومواصلة عمليات التطوير والتحديث، ودعوة المواطنين ومتلقي الخدمة لتقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص.

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كما أكد الشبلي، خلال زيارته اليوم الخميس، إلى مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان، للاطلاع على إجراءات العمل ومراحل سيره في المديرية، ضرورة تسهيل إجراءات المعاملات على المواطنين.


وبين أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمواطنين، داعيا إلى مواصلة الجهود وتقديم الدعم المستمر لتعزيز جهود الدائرة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز نقاط القوة وإيجاد المزيد من الفرص.


وقال الشبلي، إنه الجولات الميدانية مستمرة على مختلف مديريات ودوائر وزارة المالية لتلمس احتياجاتها من عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن مواصلة الإنجازات.


والتقى وزير المالية، على هامش الزيارة، عددا من المواطنين والمكاتب العقارية، واستمع إلى مطالبهم لمتابعتها والوقوف عليها.

 
 
gnews

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