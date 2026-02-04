وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني

وبحث الشبلي وجورجيفا، أوجه التعاون بين الأردن وصندوق النقد الدولي.
وأكّدت جورجيفا في تغريدة نشرتها عبر منصة (إكس) أن الاجتماع مع وزير المالية عبدالحكيم الشبلي كان مثمراً للغاية.
وأشارت إلى مناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات، ويدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابا على مختلف فئات المجتمع الأردني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز النمو المستدام.
-
