الخميس 2026-02-05 01:43 ص

وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني
 
الأربعاء، 04-02-2026 11:53 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وذلك على هامش أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية الذي عُقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وبحث الشبلي وجورجيفا، أوجه التعاون بين الأردن وصندوق النقد الدولي.


وأكّدت جورجيفا في تغريدة نشرتها عبر منصة (إكس) أن الاجتماع مع وزير المالية عبدالحكيم الشبلي كان مثمراً للغاية.


وأشارت إلى مناقشة دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات، ويدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابا على مختلف فئات المجتمع الأردني.


ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز النمو المستدام.

 
 


