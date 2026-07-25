وزير المالية يطلع على الخدمات الجمركية في مطار الملكة علياء الدولي

وأكد الشبلي أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل في المطار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال تسهيل حركة المسافرين والأمتعة واعتماد أحدث التقنيات في مناولة وتفتيش الأمتعة بما يسهم في تقليص زمن الإنجاز مع المحافظة على أعلى مستويات الأمن والرقابة الجمركية. كما أعرب عن تقديره لجهود العاملين مؤكداً دعم الحكومة لمشاريع التطوير والتحديث التي ترتقي بجودة الخدمات.
من جانبة اكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك أن الزيارة تعكس حرص الحكومة على المتابعة الميدانية وتطوير الخدمات مشيراً إلى استمرار دائرة الجمارك في تحديث إجراءات تفتيش الأمتعة بالاعتماد على الأنظمة الذكية والتكنولوجيا الحديثة بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء مع المحافظة على متطلبات الأمن والرقابة.
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