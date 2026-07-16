وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى المملكة

الوكيل الإخباري- استقبل وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، اليوم الخميس سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الاردن، في مقر وزارة المالية.

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وتطورات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.