وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى المملكة

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وتطورات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان عمق ومتانة العلاقات الأردنية السعودية، التي تستند إلى روابط تاريخية وأخوية راسخة، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة التنمية، ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
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