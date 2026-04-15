وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال لقاء جمعه عبر منصة الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء 15 نيسان 2026 مع الأمناء العامين ومدراء الشركات ومدراء المياه والفنيين وموزعي المياه وكافة العاملين في جميع مناطق المملكة، على ضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للحكومة، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه 2023-2040، وتفعيل خطة صيف 2026 بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة تعكس صورة القطاع، مع الإسراع في إيجاد الحلول لأي شكوى ترد لمركز شكاوى المياه دون تأخير. اضافة اعلان





وشدد الوزير على ضرورة التفاعل الجاد والمسؤول مع أي ملاحظة للمواطنين بمنتهى المهنية والمواطنة الصالحة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين في الميدان، ومتابعة ملاحظاتهم وإجراء كشوفات دورية ومسوح للمناطق أثناء أدوار توزيع المياه للتأكد من جودة الخدمة ومعالجة الاختلالات والشكاوى المتعلقة بالكسور ومشكلات الصرف الصحي، وضمان انتظام وصول المياه، مع تفعيل فرق التحصيل والجباية في موعدها لتخفيف الأعباء على المواطنين.



وطالب الوزير بالاستماع للمواطنين بمستوى عالٍ من الإيجابية وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على التواصل المستمر بين مدراء الإدارات والجهات المعنية في المحافظات والألوية لخدمة المواطنين وسرعة الاستجابة للملاحظات الواردة إلى مراكز الشكاوى والتوزيع وتقليل زمن الاستجابة بفاعلية وسرعة.



وأشار المهندس رائد أبو السعود إلى أن المواطن شريك أساسي في نجاح جهود الحكومة وقطاع المياه، داعيًا المسؤولين إلى منح الموظفين الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامهم دون الحاجة للرجوع إلى المركز، بما يسرع معالجة معاملات ومطالبات المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة بإعطاء أفضل صورة إيجابية للموظف العام، منوهًا إلى أن المتسوق الخفي يقوم بعمل جولات ميدانية للتأكد من مدى الالتزام الفاعل بذلك.



كما نوّه الوزير بالجهود المتحققة في خفض الفاقد، وتوفير مصادر مياه جديدة، والسير بالمشاريع الوطنية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل مساهمة وطنية للجميع في تحقيق الأمن المائي الوطني، وتقليل الاعتداءات على الموارد، مؤكدًا أهمية إيلائها كل الاهتمام لما لها من أثر في خفض فاقد المياه وانعكاس ذلك على توفير كميات مياه إضافية من شأنها تحسين التزويد المائي للمواطنين، إضافة إلى أهمية ضبط الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حماية لمصالح المواطنين. وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الإلكترونية لضمان كفاءتها وسهولة استخدامها على مدار الساعة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.



وأشار الوزير إلى أن قطاع المياه وموظفيه يبذلون أقصى الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع المائية، وضمان إيصال المياه للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا على ضرورة الاستمرار في التواصل المفتوح مع المواطنين، وتسهيل تقديم الخدمات لهم، ونشر التوعية المتعلقة بحسن استخدام المياه والمحافظة عليها.



ودعا المواطنين إلى تفهم الظروف المائية الراهنة، والتعاون مع كوادر قطاع المياه، والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى عبر مركز الشكاوى الموحد على الرقم 117116.





