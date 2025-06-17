الثلاثاء 2025-06-17 05:46 م
 

وزير المياه : الفوترة الشهرية خفضت الهدر المائي

وزارة المياه
وزارة المياه
 
الثلاثاء، 17-06-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن تطبيق نظام الفوترة الشهرية ساهم في تعزيز التزام المواطنين، وخفض الاعتراضات على الفواتير بنسبة تجاوزت 60% مع نهاية العام، إلى جانب تقليل الهدر المائي بشكل ملحوظ.

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وكشف ابو السعود في تصريحات ، الثلاثاء ، عن توسيع الوزارة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى مشروع تجريبي في منطقة خلدا، إلى جانب تحديث شبكات 10 مناطق في العاصمة بطول 110 كيلومترات، مما ساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 54% وخفض الفاقد في هذه المناطق إلى نحو 15%، وتوفير 6.5 مليون متر مكعب من المياه

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وأكد الوزير أن هذه الجهود أدت إلى خفض كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه إلى 1.93 دينار خلال عام 2024، رغم استمرار العجز في سعر البيع والذي بلغ 80 قرشًا للمتر المكعب.

 
gnews

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