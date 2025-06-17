وزير المياه : الفوترة الشهرية خفضت الهدر المائي

الوكيل الإخباري- قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن تطبيق نظام الفوترة الشهرية ساهم في تعزيز التزام المواطنين، وخفض الاعتراضات على الفواتير بنسبة تجاوزت 60% مع نهاية العام، إلى جانب تقليل الهدر المائي بشكل ملحوظ.

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وكشف ابو السعود في تصريحات ، الثلاثاء ، عن توسيع الوزارة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى مشروع تجريبي في منطقة خلدا، إلى جانب تحديث شبكات 10 مناطق في العاصمة بطول 110 كيلومترات، مما ساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 54% وخفض الفاقد في هذه المناطق إلى نحو 15%، وتوفير 6.5 مليون متر مكعب من المياه