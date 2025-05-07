الأربعاء 2025-05-07 04:44 م
 

وزير المياه والري يستعرض مع السفير الهولندي التحديات المائية

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جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 07-05-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء، في مكتبه السفير الهولندي لدى المملكة الأردنية الهاشمية هاري فيرفاي بحضور عدد من مسؤولي المياه.

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وجرى استعراض أوجه التعاون المشترك وخاصة في المشاريع الاستراتيجية التي ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة.

كما استعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الأردن خاصة ما يعانيه الواقع المائي من تزايد الصعوبات، مبينا ان الأردن بالرغم من الجهود المضنية التي تبناها في مجال تعزيز الموارد المائية المتاحة الا أن التغير المناخي وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين يفاقم من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح.

 
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