وزير المياه والري يستعرض مع السفير الهولندي التحديات المائية

الوكيل الإخباري- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء، في مكتبه السفير الهولندي لدى المملكة الأردنية الهاشمية هاري فيرفاي بحضور عدد من مسؤولي المياه.

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