وزير المياه والري يستقبل ممثل منظمة اليونيسف لدى الاردن

وحسب بيان صحفي للوزارة، استعرض أبو السعود الأوضاع المائية، خاصة في ظل تذبذب الهطولات المطرية وازدياد الطلب والتغيرات المناخية وأثر ذلك على إحداث نقص كبير في المحافظة على الموارد المائية المتاحة، داعيا إلى الإسراع في حشد الدعم الدولي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تؤمن الاحتياجات المائية لجميع المناطق، وبالتالي تحسين وصول المياه للمواطنين واللاجئين المتواجدين في المخيمات.
وأعرب عن امتنانه وتقديره وشكره لمنظمة اليونيسف والعاملين فيها على الجهود في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستضيفة للاجئين.
من ناحيته أكد روبن، استمرار التعاون مع قطاع المياه، مؤكدا أن تجربة وزارة المياه والري تعد مثالا يحتذى على المستوى الإقليمي والدولي.
