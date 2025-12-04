وزير المياه والري يستقبل ممثل منظمة اليونيسف لدى الاردن

الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الخميس، خلال لقائه الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأردن مارك روبن، ونائبة الممثل المقيم شيروز ماوجي، بحضور عدد من مسؤولي المياه، أهمية التعاون مع اليونيسف في مواجهة التحديات وأوجه التعاون المشترك.

وحسب بيان صحفي للوزارة، استعرض أبو السعود الأوضاع المائية، خاصة في ظل تذبذب الهطولات المطرية وازدياد الطلب والتغيرات المناخية وأثر ذلك على إحداث نقص كبير في المحافظة على الموارد المائية المتاحة، داعيا إلى الإسراع في حشد الدعم الدولي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تؤمن الاحتياجات المائية لجميع المناطق، وبالتالي تحسين وصول المياه للمواطنين واللاجئين المتواجدين في المخيمات.



وأعرب عن امتنانه وتقديره وشكره لمنظمة اليونيسف والعاملين فيها على الجهود في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستضيفة للاجئين.