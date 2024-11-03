وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الوكيل الإخباري- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، خلال لقائه اليوم الأحد، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي شيري اندرسون، التحديات المائية التي يواجهها الأردن خاصة مواجهة آثار تغيرات المناخ وسبل تعزيز حصاد مياه الأمطار.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود أهمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقطاع المياه في المملكة، خاصة وان الأردن يعد من أكثر الدول استضافة للاجئين نتيجة الصراعات في المنطقة على مدار السنوات الماضية.، مشيرا كذلك الى أهمية برامج الأمم المتحدة في مواجهة آثار التغير المناخي والجفاف واثر ذلك على تناقص كميات المياه المتاحة لأغراض الشرب والزراعة.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، بحضور مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المهندس نبيل عساف وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، تزايد التحديات المائية والجهود الأردنية لرفع كفاءة الري والاستفادة من المياه المعالجة وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي المائي وأبرز الجهود والمشاريع التي يعتزم قطاع المياه تنفيذها خاصة مشروع الناقل الوطني لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال مشاريع مائية مستدامة.



من جهتها، أكدت اندرسون اهتمام الأمم المتحدة في توسيع التعاون وتقديم جميع اشكال الدعم الممكن خاصة تمكين قطاع المياه من تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.