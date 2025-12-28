وزير المياه يتفقد سد الموجب

الوكيل الإخباري- تفقد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، يرافقه أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومتصرف لواء ذيبان بندر الزبن، سد الموجب الذي وصل الى كامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب.

واطلع أبو السعود على الإجراءات المتبعة للتعامل مع امتلاء السد، مشددا على أهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتنسيق مع الجهات المعنية.