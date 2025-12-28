وزير المياه يتفقد سد الموجب

واطلع أبو السعود على الإجراءات المتبعة للتعامل مع امتلاء السد، مشددا على أهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتوقع أن يحقق الموسم المطري زيادة بسعة التخزين للسدود الرئيسة في معظم مناطق المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"
-
غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية
-
16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين
-
ورشة حول خطط الطوارئ في معهد تدريب مهني المفرق
-
بلدية اربد تتعامل مع 44 شكوى خلال المنخفض
-
هطولات مطرية غزيرة في الطفيلة
-
تحويل صاحب محل للحاكم الإداري لإغلاقه عبارة مياه
-
هام من ضريبة الدخل للمكلفين مستحقي الرديات عن عام 2024