الأحد 2026-04-26 02:13 م

وزير المياه يستقبل سفير أذربيجان ويبحثان فرص التعاون المشترك

الأحد، 26-04-2026 12:15 م
الوكيل الإخباري-   استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الأحد 26 نيسان 2026 سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد شاهين عبد اللاييف بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وعدد من المسؤولين، واستعرض معه أوجه التعاون في مجالات المياه ومواجهة التحديات المناخية والطاقة المتجددة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.اضافة اعلان


وأكد الوزير أهمية التعاون في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة آثار التحديات المناخية مستعرضاً الجهود الأردنية في مجال تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وحرص وزارة المياه والري على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وبحث الجانبان سبل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في جمهورية أذربيجان في المشاريع المائية.

من جانبه، أعرب السفير شاهين عبد اللاييف عن تقديره لدور قطاع المياه الأردني في إيجاد حلول فاعلة لمواجهة مشكلة نقص الموارد المائية وتأمين المواطنين، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات التي تربط البلدين.
 
 


أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

طب وصحة أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

أخبار محلية "البلقاء التطبيقية" تحصل على المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للمناظرات باللغة العربية

أخبار محلية زراعة العقبة تدعو المزارعين لتأمين البرك الزراعية وتلوح بإجراءات قانونية بحق المخالفين

خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

منوعات خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

نقابة المهندسين: خطر داهم في منطقة صافوط وإجراءات فورية مطلوبة

أخبار محلية نقابة المهندسين: خطر داهم في منطقة صافوط وإجراءات فورية مطلوبة

فيديو الوكيل “جريمة هزت وجدان الأردنيين”

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تثمن إنجازات كهربة الريف وتدعو لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة

تُعد إضافات متصفح Google Chrome من أبرز الأدوات التي تعزّز تجربة التصفح، إذ توفّر مزايا متعددة تسهّل الاستخدام وتزيد الإنتاجية، إلا أن كثرتها تجعل بعض الخيارات المميزة غير معروفة لدى كثير من المستخدمي

تكنولوجيا إضافات مخفية في Google Chrome قد تغيّر طريقة تصفحك بالكامل



 
 






