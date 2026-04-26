وزير المياه يستقبل سفير أذربيجان ويبحثان فرص التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الأحد 26 نيسان 2026 سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد شاهين عبد اللاييف بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وعدد من المسؤولين، واستعرض معه أوجه التعاون في مجالات المياه ومواجهة التحديات المناخية والطاقة المتجددة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.





وأكد الوزير أهمية التعاون في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة آثار التحديات المناخية مستعرضاً الجهود الأردنية في مجال تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وحرص وزارة المياه والري على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وبحث الجانبان سبل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في جمهورية أذربيجان في المشاريع المائية.



من جانبه، أعرب السفير شاهين عبد اللاييف عن تقديره لدور قطاع المياه الأردني في إيجاد حلول فاعلة لمواجهة مشكلة نقص الموارد المائية وتأمين المواطنين، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات التي تربط البلدين.





