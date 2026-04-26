وزير المياه يستقبل سفير أذربيجان ويبحثان فرص التعاون المشترك

وأكد الوزير أهمية التعاون في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة آثار التحديات المناخية مستعرضاً الجهود الأردنية في مجال تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وحرص وزارة المياه والري على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وبحث الجانبان سبل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في جمهورية أذربيجان في المشاريع المائية.
من جانبه، أعرب السفير شاهين عبد اللاييف عن تقديره لدور قطاع المياه الأردني في إيجاد حلول فاعلة لمواجهة مشكلة نقص الموارد المائية وتأمين المواطنين، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات التي تربط البلدين.
-
