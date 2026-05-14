وزير المياه يشدد على ضرورة استمرارية التزويد المائي خلال الصيف

وأشار السعود إلى ضرورة تسيير فرق لمراقبة برامج التوزيع حسب المناطق وتكثيف جولات فرق الصرف الصحي لمعالجة أي مشكلة في خطوط أو مناهل الصرف الصحي.
وأكد أنه لا تهاون في متابعة برامج التوزيع حسب نظام الدور المعمول به.
واستمع إلى شرح من الكوادر الفنية عن سيناريوهات التزويد ومعالجة الاختلالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات التزويد والتشغيل لمصادر المياه والتي حسنت من كفاءة التزويد، لافتا إلى أهمية تطبيق التقنيات الحديثة في كافة الإدارات وضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية تزويد خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة خلال الصيف، ومتابعة كافة الملاحظات والشكاوى الواردة وآلية فعالة للتأكد من حلها أولا بأول تخفيفا للأعباء على المواطنين.
ودعا أبو السعود المواطنين إلى ضرورة التعاون مع أجهزة المياه والإبلاغ عن أية ملاحظة أو شكوى فعلية على هاتف مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في وزارة المياه والري على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات من جميع مناطق المملكة على مدار الساعة وأخذ رقم الشكوى للتأكد من تسجيلها رسميا حيث يتم متابعتها من قبل المعنيين.
وأشاد الوزير بالوعي الملموس لدى شرائح واسعة من المواطنين وكذلك دور وسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لإنجاح جهود قطاع المياه.
وكان وزير المياه أبو السعود قد ترأس اجتماعا، في مركز الشكاوى الموحد وإدارة العمليات المائية دابوق في شركة مياه الأردن- مياهنا بحضور أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة وأمين عام سلطة المياه سفيان بطاينة والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا محمد الخرابشة والمساعدين والمعنيين بعمليات التزويد للاطلاع على خطط الشركة للتزويد المائي واستكمال مشاريع خفض الفاقد المائي.
