وزير المياه يشدد على ضرورة استمرارية التزويد المائي خلال الصيف

الوكيل الإخباري- شدد وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال ترؤسه اجتماعا في شركة مياه الأردن، الخميس، على ضرورة تكثيف الجهود في استكمال برنامج خفض الفاقد المائي والاستمرار بالتعامل بكل ايجابية مع شكاوى وملاحظات المواطنين من خلال مديريات التشغيل والصيانة ومراكز التحكم.

وأشار السعود إلى ضرورة تسيير فرق لمراقبة برامج التوزيع حسب المناطق وتكثيف جولات فرق الصرف الصحي لمعالجة أي مشكلة في خطوط أو مناهل الصرف الصحي.



وأكد أنه لا تهاون في متابعة برامج التوزيع حسب نظام الدور المعمول به.



واستمع إلى شرح من الكوادر الفنية عن سيناريوهات التزويد ومعالجة الاختلالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات التزويد والتشغيل لمصادر المياه والتي حسنت من كفاءة التزويد، لافتا إلى أهمية تطبيق التقنيات الحديثة في كافة الإدارات وضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية تزويد خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة خلال الصيف، ومتابعة كافة الملاحظات والشكاوى الواردة وآلية فعالة للتأكد من حلها أولا بأول تخفيفا للأعباء على المواطنين.



ودعا أبو السعود المواطنين إلى ضرورة التعاون مع أجهزة المياه والإبلاغ عن أية ملاحظة أو شكوى فعلية على هاتف مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في وزارة المياه والري على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات من جميع مناطق المملكة على مدار الساعة وأخذ رقم الشكوى للتأكد من تسجيلها رسميا حيث يتم متابعتها من قبل المعنيين.



وأشاد الوزير بالوعي الملموس لدى شرائح واسعة من المواطنين وكذلك دور وسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لإنجاح جهود قطاع المياه.