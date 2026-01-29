الخميس 2026-01-29 04:58 م

وزير المياه يطّلع على جاهزية سد الملك طلال مع وصوله إلى 95٪ من سعته

الخميس، 29-01-2026 02:46 م
أكد وزير المياه والري، م. رائد أبو السعود، اليوم الخميس، خلال جولة على منشأة سد الملك طلال، يرافقه أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة، والمهندسون والفنيون القائمون على السد، ضرورة إدامة الإجراءات المتخذة والاستعدادات المسبقة في التعامل مع استمرار الهطولات المطرية، ووصول السد إلى 95٪ من سعته التخزينية.


واطّلع على سير عمل نقل مياه الفيضانات من محطة ضخ وادي العرب، على قناة الملك عبد الله، إلى سد وادي العرب بطاقة 125 ألف متر مكعب إضافية، بعد تأهيلها وتطويرها وتركيب 4 مضخات جديدة، وتعزيزها بخط ناقل بقطر 1000 ملم، لتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات وتخزينها في السد للاستفادة منها صيفًا.

وأوعز باستمرار التنسيق مع المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه، والاستمرار بتزويد المزارعين لتعبئة البرك الزراعية داخل الوحدات الزراعية في وادي الأردن، لتخزين أكبر كمية من مياه الأمطار والفيضانات.
 
 


