وزير المياه يطّلع على جاهزية سد الملك طلال مع وصوله إلى 95٪ من سعته

واطّلع على سير عمل نقل مياه الفيضانات من محطة ضخ وادي العرب، على قناة الملك عبد الله، إلى سد وادي العرب بطاقة 125 ألف متر مكعب إضافية، بعد تأهيلها وتطويرها وتركيب 4 مضخات جديدة، وتعزيزها بخط ناقل بقطر 1000 ملم، لتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات وتخزينها في السد للاستفادة منها صيفًا.
وأوعز باستمرار التنسيق مع المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه، والاستمرار بتزويد المزارعين لتعبئة البرك الزراعية داخل الوحدات الزراعية في وادي الأردن، لتخزين أكبر كمية من مياه الأمطار والفيضانات.
