وزير المياه يطلع على منشأة سد الملك طلال

وأكد أبو السعود في بيان للوزارة، أهمية التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان اتخاذ ما يلزم و توعية وتحذير المواطنين والمزارعين في المناطق أسفل هذه السدود أثناء الهطولات وتدفقات السيول حسب الخطة المعدة لذلك.
-
أخبار متعلقة
-
"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة لخطاب الملك طلال بمناسبة العام الجديد 1952
-
"صحة الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة البيئة
-
محاضرة في هيئة النزاهة حول الذكاء الاصطناعي لطلبة ماجستير "الحوكمة"
-
ولي العهد: مني ومن رجوة وصغيرتنا إيمان كل عام وأنتم بخير
-
"التربية" تعلن قوائم الترفيعات والترقيات للمعلمين والإداريين
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار
-
مقطع بعنوان: هكذا يتم خداعنا في الإعلانات التجارية
-
سلطة العقبة تعلن وقف الصيد في خليج العقبة حتى نهاية نيسان 2026