وزير المياه يطلع على منشأة سد الملك طلال

الوكيل الإخباري- اطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الأربعاء، على منشأة سد الملك طلال، يرافقه أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة والمهندسون والفنيون القائمون على السد للتأكيد على ضرورة إدامة الإجراءات المتخذة والاستعدادات المسبقة في التعامل مع استمرار الهطولات المطرية على مناطق المملكة.

