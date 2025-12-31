الأربعاء 2025-12-31 05:47 م

وزير المياه يطلع على منشأة سد الملك طلال

الأربعاء، 31-12-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   اطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الأربعاء، على منشأة سد الملك طلال، يرافقه أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة والمهندسون والفنيون القائمون على السد للتأكيد على ضرورة إدامة الإجراءات المتخذة والاستعدادات المسبقة في التعامل مع استمرار الهطولات المطرية على مناطق المملكة.

وأكد أبو السعود في بيان للوزارة، أهمية التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان اتخاذ ما يلزم و توعية وتحذير المواطنين والمزارعين في المناطق أسفل هذه السدود أثناء الهطولات وتدفقات السيول حسب الخطة المعدة لذلك.

 
 


