وزير المياه يوجه بتعزيز إجراءات السلامة بعد امتلاء سد الموجب بالكامل

الوكيل الإخباري- تفقّد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، يرافقه الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، سد الموجب الذي وصل إلى كامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب.

واطلع أبو السعود على الإجراءات المتبعة للتعامل مع امتلاء السد، مشددا على أهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتنسيق مع الجهات المعنية.