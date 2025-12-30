الثلاثاء 2025-12-30 04:45 م

وزير المياه يوجه بتعزيز إجراءات السلامة بعد امتلاء سد الموجب بالكامل

مبنى وزارة المياه والري في عمّان
وزارة المياه
الثلاثاء، 30-12-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   تفقّد وزير المياه والري، رائد أبو السعود، يرافقه الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، سد الموجب الذي وصل إلى كامل سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب.

واطلع أبو السعود على الإجراءات المتبعة للتعامل مع امتلاء السد، مشددا على أهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتنسيق مع الجهات المعنية.


وتوقع أن يحقق الموسم المطري زيادة بسعة التخزين للسدود الرئيسة في معظم مناطق المملكة.

 
 


