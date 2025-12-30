وزير المياه يوجه بتعزيز إجراءات السلامة بعد امتلاء سد الموجب بالكامل

واطلع أبو السعود على الإجراءات المتبعة للتعامل مع امتلاء السد، مشددا على أهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتوقع أن يحقق الموسم المطري زيادة بسعة التخزين للسدود الرئيسة في معظم مناطق المملكة.
